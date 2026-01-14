Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:13

Мошенники начали звонить россиянам из «автошколы»

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества под видом автошкол

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников администрации автошкол, чтобы получить коды авторизации, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Затем аферисты начинают оказывать психологическое давление на жертв.

Хочу предупредить граждан, которые проходят обучение вождению. Появились мошеннические схемы, которые начинаются с телефонного звонка от имени администрации автошколы, — написала Волк.

После получения кода мошенники переходят к стандартной схеме давления, включая инсценировку взлома аккаунтов, рассылку сообщений о якобы утечке персональных данных и подключение лжесотрудников правоохранительных органов. Те в свою очередь убеждают человека «спасти деньги» или «принять участие в следственных действиях».

Волк отметила, что получить информацию об обучающихся злоумышленникам не составляет труда. Для этого используются открытые профили в социальных сетях, чаты учеников, а также публичные группы самих автошкол.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что электронные средства платежей свыше 800 тыс. граждан России оказались вовлечены в незаконные финансовые операции в 2025 году. Ведомство также рассказало о планах запустить новую государственную информационную систему.

