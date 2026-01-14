«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком Онколог Румянцев заявил о лечении взрослых пациентов по детским протоколам

Терапию «офф-лейбл» начали применять для взрослых пациентов, заявил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. По словам врача, им назначают те же схемы, что и детям, и результат лечения оказывается таким же, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции «Научно-исследовательскому институту детской гематологии — 35 лет».

Если их лечить так, как мы лечим в детской практике, очень жестко, очень мощно с использованием сопроводительного лечения, они так же выздоравливают, как и дети, — отметил врач.

Офф-лейбл — это использование лекарства не по инструкции, то есть в дозировках, схемах или для возрастных групп, которые не указаны в официальных рекомендациях. Такая практика разрешена, когда у врачей есть доказательства, что препарат помогает, но провести полноценные клинические исследования на нужной группе пациентов невозможно или этически недопустимо.

Онколог добавил, что команда использовала опыт московских врачей, работающих и со взрослыми пациентами. По итогам исследования специалисты не увидели ни «подросткового ухудшения», ни снижения эффективности терапии у взрослых.

Ранее врач Ольга Отдельнова заявила, что онкология — это не приговор, с этим диагнозом можно прожить достаточно долго. Пациенты, у которых за пять лет после диагностирования рака не было рецидивов, имеют немалые шансы встретить старость, уточнила специалист.