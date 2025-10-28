Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:43

Врач оценила шансы на долгую жизнь при онкологическом диагнозе

Врач Отдельнова: с онкологическим диагнозом возможно прожить долго

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Онкология — это не приговор, с этим диагнозом можно прожить достаточно долго, заявила «Радио 1» врач Ольга Отдельнова. Пациенты, у которых за пять лет после диагностирования рака не было рецидивов, имеют немалые шансы встретить старость, уточнила специалист.

Есть те, кто прошел лечение, и качество жизни продолжает быть хорошим, позволяя им перешагнуть даже пятилетний рубеж, — отметила Отдельнова.

Врач добавила, что в онкологии нет универсального срока реабилитации. На процесс восстановления и продолжительность жизни влияют стадия и вид рака, проведенное лечение и индивидуальные особенности пациента.

Ранее онколог Анна Ким заявила, что рак молочной железы развивается не только из-за наследственности, но и из-за возраста, гормонального фона, образа жизни и экологии. Она уточнила, что унаследованная форма этого заболевания встречается лишь в 5–10% случаев.

здоровье
заболевания
онкологи
общество
