24 октября 2025 в 16:41

Онколог опровергла популярные мифы о раке молочной железы

Врач Ким: рак молочной железы развивается не только из-за наследственности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак молочной железы развивается не только из-за наследственности, но и из-за возраста, гормонального фона, образа жизни и экологии, заявила «Вечерней Москве» онколог Анна Ким. Она добавила, что унаследованная форма этого заболевания встречается лишь в 5–10% случаев.

Вопреки некоторым мнениям, эта болезнь не «молодеет», отметила Ким. Рост случаев заболеваний среди 30-летних она связала с улучшением диагностики. В реальности же средний возраст пациенток — примерно 50 лет.

Еще одним популярным заблуждением она назвала веру в то, что метастазы — это приговор. Другой популярный миф связан с тем, что любая появившаяся в груди шишка — это рак. На самом деле порядка 90% таких уплотнений доброкачественны, подытожила врач.

Ранее врач Дмитрий Буланов заявил, что покраснение или шелушение ареолы, втяжение соска или выделения из него могут указывать на развитие рака молочной железы. При этом одни женщины могут страдать от стойкой локальной боли, а другие и вовсе не чувствовать дискомфорта.

