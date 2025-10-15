Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:57

Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы

Врач Буланов: при развитии рака молочной железы может появиться шелушение ареолы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Покраснение или шелушение ареолы, втяжение соска или выделения из него, уплотнение в груди или под мышкой могут указывать на развитие рака молочной железы, заявил РИАМО врач Дмитрий Буланов. При этом одни женщины могут страдать от стойкой локальной боли, а другие и вовсе не чувствовать дискомфорт.

Другим тревожным признаком может стать утолщение структуры кожи в этой области по типу «апельсиновой корки», отметил Буланов. Он добавил, что изменение формы или размера одной груди также должно насторожить.

Врач призвал всех женщин регулярно проходить скрининг молочных желез. Эта процедура позволяет диагностировать онкологию на I и II стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Ранее онколог Эмма Аревшатян заявила, что россиянки, которые злоупотребляют алкоголем и курением, входят в повышенную группу риска развития рака молочной железы. Это также касается женщин с незавершенной репродуктивной историей, уточнила врач.

