Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:31

Онколог предупредила, кому грозит рак молочной железы

Онколог Аревшатян: курящие женщины входят в группу риска рака молочной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянки, которые злоупотребляют алкоголем и курением, входят в повышенную группу риска развития рака молочной железы, заявила ИА «Время Н» онколог Эмма Аревшатян. Это также касается женщин с незавершенной репродуктивной историей, уточнила врач.

Генетическая предрасположенность — еще один негативный фактор, отметила Аревшатян. Она также призвала женщин, особенно из группы риска, своевременно проходить профилактические осмотры у маммологов.

Специалист предупредила, что рак молочной железы — один из самых распространенных видов онкозаболеваний в развитых странах, в том числе в России. При этом на раннем выявлении болезни выживаемость превышает 90%.

Ранее маммолог Михаил Мазо заявил, что за 2025 год выявлено 73 тыс. новых случаев рака молочной железы. По его словам, текущий показатель не сильно отличается от предыдущих, но все же показывает небольшой рост.

онкологи
заболевания
здоровье
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СЧП призвали давать отсрочку всем заключенным с детьми младше 14 лет
«Его решение надо уважать»: Булыкин об отказе Хайкина играть за Россию
Пожар в Феодосии, теракт в Москве, удар по своим: ВСУ атакуют РФ 13 октября
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр дала советы, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.