Онколог предупредила, кому грозит рак молочной железы

Россиянки, которые злоупотребляют алкоголем и курением, входят в повышенную группу риска развития рака молочной железы, заявила ИА «Время Н» онколог Эмма Аревшатян. Это также касается женщин с незавершенной репродуктивной историей, уточнила врач.

Генетическая предрасположенность — еще один негативный фактор, отметила Аревшатян. Она также призвала женщин, особенно из группы риска, своевременно проходить профилактические осмотры у маммологов.

Специалист предупредила, что рак молочной железы — один из самых распространенных видов онкозаболеваний в развитых странах, в том числе в России. При этом на раннем выявлении болезни выживаемость превышает 90%.

Ранее маммолог Михаил Мазо заявил, что за 2025 год выявлено 73 тыс. новых случаев рака молочной железы. По его словам, текущий показатель не сильно отличается от предыдущих, но все же показывает небольшой рост.