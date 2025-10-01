Эксперт сообщил, сколько новых случаев рака молочной груди выявлено в РФ

За 2025 год выявлено 73 тыс. новых случаев рака молочной железы, сообщил старший научный сотрудник Национального центра онкологии Михаил Мазо на пресс-конференции РИА Новости «Проблема онкологии молочной железы: значение ранней диагностики». По его словам, текущий показатель не сильно отличается от предыдущих, но все же показывает небольшой рост, передает корреспондент NEWS.ru.
На этот год выявлено 73 тыс. вновь заболевших в стране. <…> Эта цифра каждый год плюс-минус одинакова — 70, 72, 73 тыс. Чуть-чуть растет, но все-таки растет, — сообщил Мазо.
Ранее врач-онколог Басир Бамматов заявил, что курение, злоупотребление соленой, копченой и маринованной пищей, хронические заболевания ЖКТ и наследственная предрасположенность значительно повышают риск развития рака желудка. По данным статистики, наиболее подвержены заболеванию мужчины старше 50 лет.
До этого онколог Илья Пустынский сообщил, что при развитии рака полости рта у человека могут появиться поверхностные язвы, трещины, а также ощущение покалывания или жжения. Он посоветовал обратиться к врачу при появлении этих симптомов.