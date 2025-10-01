Эксперт сообщил, сколько новых случаев рака молочной груди выявлено в РФ Маммолог Мазо: за 2025 год выявлено 73 тыс. новых случаев рака молочной железы

За 2025 год выявлено 73 тыс. новых случаев рака молочной железы, сообщил старший научный сотрудник Национального центра онкологии Михаил Мазо на пресс-конференции РИА Новости «Проблема онкологии молочной железы: значение ранней диагностики». По его словам, текущий показатель не сильно отличается от предыдущих, но все же показывает небольшой рост, передает корреспондент NEWS.ru.

На этот год выявлено 73 тыс. вновь заболевших в стране. <…> Эта цифра каждый год плюс-минус одинакова — 70, 72, 73 тыс. Чуть-чуть растет, но все-таки растет, — сообщил Мазо.

