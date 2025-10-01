Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:31

Эксперт сообщил, сколько новых случаев рака молочной груди выявлено в РФ

Маммолог Мазо: за 2025 год выявлено 73 тыс. новых случаев рака молочной железы

За 2025 год выявлено 73 тыс. новых случаев рака молочной железы, сообщил старший научный сотрудник Национального центра онкологии Михаил Мазо на пресс-конференции РИА Новости «Проблема онкологии молочной железы: значение ранней диагностики». По его словам, текущий показатель не сильно отличается от предыдущих, но все же показывает небольшой рост, передает корреспондент NEWS.ru.

На этот год выявлено 73 тыс. вновь заболевших в стране. <…> Эта цифра каждый год плюс-минус одинакова — 70, 72, 73 тыс. Чуть-чуть растет, но все-таки растет, — сообщил Мазо.

Ранее врач-онколог Басир Бамматов заявил, что курение, злоупотребление соленой, копченой и маринованной пищей, хронические заболевания ЖКТ и наследственная предрасположенность значительно повышают риск развития рака желудка. По данным статистики, наиболее подвержены заболеванию мужчины старше 50 лет.

До этого онколог Илья Пустынский сообщил, что при развитии рака полости рта у человека могут появиться поверхностные язвы, трещины, а также ощущение покалывания или жжения. Он посоветовал обратиться к врачу при появлении этих симптомов.

