Названы главные причины развития рака желудка

Курение и злоупотребление соленой пищей являются одними из ключевых факторов, повышающих риск развития онкологии желудка, заявил NEWS.ru заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов. По его словам, в группе риска также находятся люди с хроническими заболеваниями ЖКТ и наследственной предрасположенностью.

Вероятность развития рака желудка выше у людей с определенными факторами. Речь идет о хроническом гастрите, особенно вызванном инфекцией Helicobacter pylori, язвенной болезни желудка, наследственной предрасположенности, включая онкологические заболевания у близких родственников. Кроме того, в эту категорию входят злоупотребление соленой, копченой и маринованной пищей, а также низкое потребление овощей и фруктов, курение и частое распитие алкоголя, — пояснил Бамматов.

Он отметил, что, согласно статистическим данным, наиболее уязвимой группой являются мужчины в возрасте старше 50 лет. По словам врача, это связано с отсутствием у них естественной гормональной защиты, которую имеют женщины до наступления менопаузы.

Согласно статистике, раку желудка больше подвержены мужчины старше 50 лет. У женщин до менопаузы работает защитный фактор — эстрогены. Эти гормоны влияют на обмен веществ, иммунную защиту и частично защищают слизистую желудка от хронического воспаления и мутаций. У мужчин такой защиты нет. После 50 лет у женщин уровень эстрогенов также снижается, поэтому заболеваемость раком желудка у них начинает догонять мужскую, — резюмировал Бамматов.

