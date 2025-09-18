Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 10:36

Названы главные причины развития рака желудка

Онколог Бамматов: рак желудка чаще возникает у курильщиков и любителей соленого

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курение и злоупотребление соленой пищей являются одними из ключевых факторов, повышающих риск развития онкологии желудка, заявил NEWS.ru заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов. По его словам, в группе риска также находятся люди с хроническими заболеваниями ЖКТ и наследственной предрасположенностью.

Вероятность развития рака желудка выше у людей с определенными факторами. Речь идет о хроническом гастрите, особенно вызванном инфекцией Helicobacter pylori, язвенной болезни желудка, наследственной предрасположенности, включая онкологические заболевания у близких родственников. Кроме того, в эту категорию входят злоупотребление соленой, копченой и маринованной пищей, а также низкое потребление овощей и фруктов, курение и частое распитие алкоголя, — пояснил Бамматов.

Он отметил, что, согласно статистическим данным, наиболее уязвимой группой являются мужчины в возрасте старше 50 лет. По словам врача, это связано с отсутствием у них естественной гормональной защиты, которую имеют женщины до наступления менопаузы.

Согласно статистике, раку желудка больше подвержены мужчины старше 50 лет. У женщин до менопаузы работает защитный фактор — эстрогены. Эти гормоны влияют на обмен веществ, иммунную защиту и частично защищают слизистую желудка от хронического воспаления и мутаций. У мужчин такой защиты нет. После 50 лет у женщин уровень эстрогенов также снижается, поэтому заболеваемость раком желудка у них начинает догонять мужскую, — резюмировал Бамматов.

Ранее терапевт Видновской больницы Зарема Тен заявила, что пожелтение кожи и глаз может быть сигналом рака поджелудочной железы. По ее словам, другие симптомы часто маскируются под менее опасные болезни. Врач отметила, что боль при раке поджелудочной обычно локализуется в верхней части живота и отдает в спину, усиливаясь ночью или в положении лежа.

заболевания
врачи
онкологи
курильщики
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.