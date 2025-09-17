Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 08:05

Врач назвала коварные симптомы рака поджелудочной железы

Врач Тен: пожелтение кожи и глаз может говорить о раке поджелудочной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пожелтение кожи и глаз может быть сигналом рака поджелудочной железы, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Зарема Тен. По ее словам, другие симптомы часто маскируются под менее опасные болезни.

Коварство рака поджелудочной железы в том, что его ранние стадии бессимптомны. Когда симптомы появляются, они часто неспецифичны и могут маскироваться под другие болезни ЖКТ. Самый характерный признак проявляется пожелтением кожи и глаз, темной мочой и светлым калом. Возникает это из-за сдавления опухолью желчных протоков, — пояснила врач.

Как отметила Тен, боль при раке поджелудочной обычно локализуется в верхней части живота и отдает в спину, усиливаясь ночью или в положении лежа. Она добавила, что заболевание сопровождается резкой потерей веса, проблемами с пищеварением и стеатореей. По ее словам, у некоторых пациентов внезапно развивается диабет второго типа, а также появляется общая слабость и апатия.

Ранее врач-онколог Басир Бамматов заявил, что длительная охриплость или кашель могут быть нетипичными признаками рака желудка, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы. По его словам, среди симптомов также может быть субфебрильная температура и измененное восприятие вкусов.

