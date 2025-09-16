Онколог назвал неочевидные симптомы рака желудка

Длительная охриплость или кашель могут быть нетипичными признаками рака желудка, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы, заявил NEWS.ru заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Красногорской больницы Басир Бамматов. По его словам, среди симптомов также может быть субфебрильная температура и измененное восприятие вкусов.

Если у вас длительная субфебрильная температура (37–37,5 градуса без видимой причины), повышенное слюноотделение или измененное восприятие вкусов, обратитесь к врачу. Возможно, речь идет именно о раке желудка. К нетипичным симптомам относится и длительная охриплость или кашель, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы, — пояснил врач.

Он подчеркнул, что первые признаки рака желудка могут быть неспецифическими и легко списываться на гастрит или усталость. Например, по его словам, может проявляться снижение или потеря аппетита, чувство тяжести после еды даже при небольшом количестве пищи, тошнота. Онколог добавил, что на более поздних стадиях возможно появление боли в верхней части живота, чередование запоров и диареи, рвота с примесью крови или черный стул.

Ранее сообщалось, что Карелия в 2024 году стала регионом с наибольшим числом новых случаев онкологических заболеваний. Там было зафиксировано 684 случая на каждые 100 тысяч местного населения.