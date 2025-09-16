Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 08:05

Онколог назвал неочевидные симптомы рака желудка

Онколог Бамматов: длительная охриплость может быть признаком рака желудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Длительная охриплость или кашель могут быть нетипичными признаками рака желудка, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы, заявил NEWS.ru заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Красногорской больницы Басир Бамматов. По его словам, среди симптомов также может быть субфебрильная температура и измененное восприятие вкусов.

Если у вас длительная субфебрильная температура (37–37,5 градуса без видимой причины), повышенное слюноотделение или измененное восприятие вкусов, обратитесь к врачу. Возможно, речь идет именно о раке желудка. К нетипичным симптомам относится и длительная охриплость или кашель, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы, — пояснил врач.

Он подчеркнул, что первые признаки рака желудка могут быть неспецифическими и легко списываться на гастрит или усталость. Например, по его словам, может проявляться снижение или потеря аппетита, чувство тяжести после еды даже при небольшом количестве пищи, тошнота. Онколог добавил, что на более поздних стадиях возможно появление боли в верхней части живота, чередование запоров и диареи, рвота с примесью крови или черный стул.

Ранее сообщалось, что Карелия в 2024 году стала регионом с наибольшим числом новых случаев онкологических заболеваний. Там было зафиксировано 684 случая на каждые 100 тысяч местного населения.

здоровье
врачи
онкология
болезни
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскрыл условия принятия «трудных решений»
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.