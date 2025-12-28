Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси»

Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси» Овечкин обновил рекорд в НХЛ по количеству голов, которые привели к ничьей

Российский нападающий «Вашингтона» Александра Овечкина в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси» забил гол, который позволил его команде сравнять счет в основное время встречи. Благодаря этому спортсмен улучшил свой рекорд по количеству голов (152), приведших к ничьей, сообщается на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» выиграл у «Девилз» в овертайме в ночь на 28 декабря со счетом 4:3. В первом периоде Овечкин отдал голевую передачу Алексею Протасу, а в третьем — сравнял счет (3:3). Отмечается, что россиянин является самым результативным хоккеистом по количеству голов в третьих периодах (342).

По словам аналитиков, Овечкин снял с себя безголевое «проклятье», забросив 912-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги. До этого он не мог поразить ворота соперников девять матчей подряд.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».

Комментатор Денис Казанский в свою очередь назвал Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. Также в тройку он включил фигуристку Аделию Петросян, которая завоевала путевку на Олимпиаду в Италии, и пловца Климента Колесникова.