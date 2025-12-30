Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 16:20

Врач объяснил, что делать при первых признаках отравления

Врач Горячев: при отравлении следует ограничить потребление пищи и алкоголя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При первых признаках отравления необходимо прекратить прием потенциально опасной пищи или алкоголя, рассказал телеканалу «Краснодар» врач общей практики Александр Горячев. Он призвал не заниматься самолечением.

Если возникают боли в области сердца или другие тревожные симптомы, нельзя заниматься самолечением. Необходимо обеспечить покой, проветрить помещение, принять удобное положение и вызвать скорую помощь — точную диагностику и лечение может провести только врач, — рассказал Горячев.

Он отметил, что основной мерой профилактики станет умеренность во время застолья. По его словам, также важно внимательно отнестись к качеству праздничных блюд.

Ранее нарколог Василий Шуров рассказал, что избавиться от тяжелого похмелья поможет только время. Он предупредил об опасности народных методов для борьбы с похмельем.

