30 декабря 2025 в 17:37

Мемориал жертвам атаки ВСУ освятили в Белгороде

В Белгороде открыли мемориал погибшим при обстреле 30 декабря 2023 года

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на церемонии открытия и освящения мемориала мирным жителям, погибшим в результате атак со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на церемонии открытия и освящения мемориала мирным жителям, погибшим в результате атак со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года Фото: Антон Вергун/РИА Новости
Мемориал погибшим в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря 2023 года мирным жителям открыли в Белгороде, сообщает ТАСС. Монумент освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

В наших сердцах навсегда останутся образы 25 погибших 30 декабря 2023 года. <…> Когда мы обсуждали, каким быть памятнику, то обратились к небу. Поэтому на памятнике изображен ангел. Он принадлежит небу, но участвует в наших земных делах, — сказал Иоанн.

По словам митрополита, открытие мемориала стало не только данью памяти погибшим мирным жителям, но и нравственным ориентиром для будущих поколений.

Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года. Погибли 25 человек, среди них были дети, еще свыше 100 получили ранения. Всего за период проведения специальной военной операции жертвами атак ВСУ в регионе стали 425 человек, включая 23 несовершеннолетних.

Ранее корреспондент NEWS.ru сообщил, что на месте гибели начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова появился стихийный мемориал. Неравнодушные россияне принесли цветы и свечи. Также на мемориале появилась табличка с надписью «Вечная память, скорбим». Рядом с цветами установили флаг России и положили мандарины.

