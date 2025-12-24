Новый год-2026
Место гибели генерала Сарварова превратилось в стихийный мемориал

На месте гибели генерала Сарварова организовали стихийный мемориал

Сотрудники полиции на месте происшествия Сотрудники полиции на месте происшествия Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
На месте гибели начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова появился стихийный мемориал, передает корреспондент NEWS.ru. Неравнодушные россияне принесли цветы и свечи.

Также на мемориале появилась табличка с надписью «Вечная память, скорбим». Кроме того, рядом с цветами установили флаг России и положили мандарины.

Трагедия произошла 22 декабря на юге Москвы — взорвался автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант. Сарваров скончался от полученных травм. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Также были назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая.

Криминалист Михаил Игнатов заявлял, что за взрывом автомобиля могут стоять украинские диверсанты. Он также не исключил, что инцидент возможно носил бытовой характер, например, конкуренцию в бизнесе. По словам эксперта, для более детального анализа необходимо изучить жизнь генерала.

