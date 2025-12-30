В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь

В Индии семейная пара, нанятая для ухода за 70-летним пенсионером Омпракашем Сингхом Ратхором и его дочерью, удерживала их в подвале и не давала им еду на протяжении пяти лет, передает The Times of India. Родственники узнали о ситуации после того, как получили сообщение о смерти мужчины.

На месте они нашли пожилого человека в сильно истощенном состоянии, а его дочь — очень ослабленную, что свидетельствовало о длительном недоедании. Женщину срочно госпитализировали, ее самочувствие оценивается как тяжелое.

За это время слуги постепенно заселили дом, оттеснив хозяев в нижние комнаты. Родственники утверждают, что попытки наладить контакт с пенсионером и его дочерью стали крайне затруднительными: при любых попытках визита им отвечали отказом, объясняя это нежеланием встречаться. Полиция начала расследованием дела.

