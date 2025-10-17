Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 23:22

Военные США удерживают двоих человек после удара по лодке у Венесуэлы

Reuters: ВМС США удерживают двоих выживших после атаки на лодку у Венесуэлы

Прибрежный боевой корабль ВМС США Gabrielle Giffords Прибрежный боевой корабль ВМС США Gabrielle Giffords Фото: U.S. Navy/Brenton Poyser

Американские военные задержали двух человек, выживших после удара по судну у побережья Венесуэлы. По данным агентства Reuters, лодка, предположительно, использовалась для транспортировки наркотиков.

Инцидент произошел 16 октября в рамках объявленной администрацией американского лидера Дональда Трампа кампании по борьбе с наркотерроризмом. Происшествие привело к гибели двух других членов экипажа, а спасенные сейчас находятся на борту корабля ВМС США.

Предыдущие удары американских сил по аналогичным целям не оставляли выживших, что делает данный случай уникальным. Агентство отмечает, что задержанные, по всей видимости, являются первыми пленными в этом противостоянии.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий предположил, что Трамп не начнет наземную операцию в Венесуэле. Он уточнил, что США потребуется много ресурсов в случае начала этой миссии при высоком риске неудачи.

До этого основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин обратил внимание, что США перестанут занимать лидерское положение на мировой арене к 2030-м годам. По его словам, до этого времени страна будет находиться на экономическом подъеме, но ввяжется в войну вроде вьетнамской, а после «уползет к себе» заниматься накопившимися внутренними проблемами.

