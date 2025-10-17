Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:06

Американист высказался о возможности наземной операции США в Венесуэле

Американист Дробницкий: Трамп не начнет наземную операцию в Венесуэле

Фото: US Army

Президент США Дональд Трамп не начнет наземную операцию в Венесуэле, уверен американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, которые передает 360.ru, эта латиноамериканская страна слишком большая. Он уточнил, что США потребуется много ресурсов в случае начала наземной операции.

Трамп обещал никаких войн не начинать. Так, побомбить — да, это запросто. Попробовать еще раз покачнуть режим [Николаса] Мадуро (президент Венесуэлы. — NEWS.ru) — тоже пожалуйста. Другое дело, что все предыдущие попытки оканчивались ничем. Включая и те, что американский лидер предпринимал во время своего первого президентского срока, — заявил Дробницкий.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.

Дональд Трамп
Венесуэла
США
мир
