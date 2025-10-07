Политолог оценил вероятность военного конфликта между США и Венесуэлой

США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Тем не менее, по его словам, существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.

Пока давление администрации [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) на Венесуэлу носит скорее демонстративный характер. Они полностью отказались от возможности вести дипломатические контакты с Каракасом, усиливают свою группировку в Карибском море. Возможно, туда направят дополнительные силы, чтобы нанести удары по территории Венесуэлы. Сценарий прямого вторжения на территорию страны пока что, на мой взгляд, маловероятный. Очень высоки риски того, что ничего не получится, и у американцев произойдет очередной провал, — подчеркнул Дудаков.

По его словам, в сфере нефтедобычи американцы могли бы легко выйти на рынок Венесуэлы. Особенно, уточнил политолог, учитывая, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не возражал данному развитию событий, а у энергетической компании Chevron уже были лицензии.

Здесь не стоит думать, что это связано только с нефтью. Я думаю, что это в первую очередь идеологическая война. Для Марка Рубио, нынешнего госсекретаря США, Венесуэла и Куба — максимально неприятные левые режимы, с которыми он хотел бы бороться, — добавил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился прекратить дипломатические усилия по урегулированию напряженности в Венесуэле. Ричард Гренелл, посланник американского президента по особым поручениям, пытался вести переговоры, но, по мнению Рубио, он только усугубил ситуацию.