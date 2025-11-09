Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 06:44

Марочко объяснил, что вынуждает ВСУ не сдавать Новогригоровку

Марочко: ВСУ не сдают Новогригоровку, чтобы присваивать себе деньги Запада

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Удержание Вооруженными силами Украины населенного пункта Новогригоровка (Новоегоровка) в Луганской Народной Республике лишено военной целесообразности, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По мнению специалиста, украинское командование сохраняет контроль над этим населенным пунктом исключительно с целью нецелевого использования финансовых средств, поступающих от западных спонсоров.

Данный участок фронта не имеет стратегического значения для обороны. На подконтрольной ВСУ территории Кременского района практически не осталось гражданской инфраструктуры и местного населения.

Они пилят те деньги, которые приходят с Запада и которые нужно распределять на так называемую Луганскую область. А для того, чтобы их распределять, нужно хоть как-то показывать, что какая-то часть территории региона находится еще под их контролем, — сказал Марочко.

Ранее военный эксперт рассказал, что российские военнослужащие взяли в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины у Северска в районе соседней Звановки Донецкой Народной Республики. По его словам, там идут очень активные боевые действия.

ВСУ
Андрей Марочко
удержания
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День полиции: когда отмечают в 2025 году, как поздравляют
«То и дело хохочет»: Пушков уличил Рютте в безразличии к судьбе Европы
Секрет сочной куриной грудки: маринад, который работает на 100%
Синоптик сообщил, будет ли снег в европейской части России
Трофейный Leopard для Путина, бегство десанта: новости СВО к утру 9 ноября
В Малави проверят законность выезда своих гражданок в Россию
Одна страна ЕС объявила себя дроновой сверхдержавой
«Значительные цифры»: в Германии удивились масштабам дезертирства в ВСУ
Определился победитель в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой»
Украине подарили старые рыбацкие сети для «ловли» беспилотников
Белоруссия понадеялась на открытие границы Литвой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 9 ноября: инфографика
ВСУ запустили по России свыше 40 БПЛА за одну ночь
В МВД составили топ самых популярных тем объявлений мошенников
Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля»
«Крупнейшее поражение»: Столтенберг указал на исторический провал НАТО
«Прошло 40 дней»: Симоньян заявила о возобновлении выпуска «Ч.Т.Д.»
Водителям объяснили, какое наказание грозит за езду со скрытым госномером
Погода в Москве и Питере 10–16 ноября: когда ждать снега и похолодания
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.