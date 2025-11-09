Марочко объяснил, что вынуждает ВСУ не сдавать Новогригоровку Марочко: ВСУ не сдают Новогригоровку, чтобы присваивать себе деньги Запада

Удержание Вооруженными силами Украины населенного пункта Новогригоровка (Новоегоровка) в Луганской Народной Республике лишено военной целесообразности, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По мнению специалиста, украинское командование сохраняет контроль над этим населенным пунктом исключительно с целью нецелевого использования финансовых средств, поступающих от западных спонсоров.

Данный участок фронта не имеет стратегического значения для обороны. На подконтрольной ВСУ территории Кременского района практически не осталось гражданской инфраструктуры и местного населения.

Они пилят те деньги, которые приходят с Запада и которые нужно распределять на так называемую Луганскую область. А для того, чтобы их распределять, нужно хоть как-то показывать, что какая-то часть территории региона находится еще под их контролем, — сказал Марочко.

Ранее военный эксперт рассказал, что российские военнослужащие взяли в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины у Северска в районе соседней Звановки Донецкой Народной Республики. По его словам, там идут очень активные боевые действия.