Пассажирка выпившего водителя в Ленобласти напала на сотрудников ГАИ

В Ленинградской области сотрудники ГАИ остановили машину для проверки документов, состояние водителя вызвало у них подозрения, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГАИ по Ленобласти. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование. Попытка проверить автомобилиста закончилась нападением его пассажирки на правоохранителей.

По сообщениям ведомства, водитель попытался сбежать — тогда сотрудники ГАИ поймали его, им пришлось применить физическую силу и специальные средства для задержания. Находившаяся в машине 38-летняя пассажирка после инцидента набросилась на сотрудников ведомства.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Женщине тем временем может грозить уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что житель Губкинского в ЯНАО напал на полицейского и жестоко избил его. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.