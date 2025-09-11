Россиянин избил полицейского в ЯНАО

Житель Губкинского в ЯНАО напал на полицейского и жестоко избил его, передает интернет-издание «Ямал-Медиа». Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Пуровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.

Мужчина напал на полицейского, который в тот момент выполнял свои служебные обязанности. В ходе нападения он нанес правоохранителю семь ударов по лицу и два удара в область груди, что привело к многочисленным ушибам и ссадинам.

Ранее мигранты напали на полицейского в штатском у ТРЦ «Глобус» в подмосковном Щелково. Один из нападавших — уроженец Средней Азии — задержан, остальные разыскиваются. Правоохранитель попытался пресечь конфликт, показал удостоверение, но получил удары и был вынужден применить травматический пистолет.

До этого в Москве задержали мужчину, напавшего на полицейских. Преступление произошло у одного из домов на Щелковском шоссе. Нападавшим оказался мигрант.