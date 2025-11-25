День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 21:12

Раскрыто, почему Зеленский спешит подписать невыгодный для него план Трампа

Политолог Дудаков: Зеленский хочет подписать план США, чтобы задобрить Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский торопится с подписанием плана ради того, чтобы задобрить и склонить на свою сторону американского лидера Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он также допустил, что Зеленский в ближайшее время может отправиться в США.

Трамп поставил ему дедлайн до 27 ноября, хоть и появлялась информация о том, что дедлайн может сдвигаться вправо. И я не исключаю того, что Трамп хотел бы до Рождества, до конца года разобраться с подписанием этого соглашения, как минимум с украинской стороны. Но Зеленский сейчас торопится для того, чтобы попытаться не столько даже подстроиться под Трампа, сколько изменить его позицию, изменить пункты этого плана для того, чтобы они в большей степени удовлетворяли украинское лобби. Будем надеяться, что эта стратегия ничем положительным для Киева не закончится, — заявил политолог.

По словам собеседника, переписанный под диктовку украинской стороны план, очевидно, будет неприемлемым для Москвы. Политолог добавил, что остается надеяться на жесткий подход американцев в отношении мирного процесса по Украине и на то, что администрация Трампа будет отстаивать более реалистичный план, в большей степени соответствующий национальным интересам России.

Ранее один из американских чиновников подтвердил, что Киев согласился с условиями потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, предложенного США. Есть только несколько мелких деталей, которые нужно уладить, заключил источник.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва на телевизионной вышке в Киеве
Женщинам дали советы, как родить пятерых детей и сохранить здоровье
Стало известно, кто возглавил делегации на переговорах России и Украины
Орбакайте поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ
В Госдуме призвали с детства готовить мальчиков к будущему отцовству
«Покажи синяки»: мать Костылевой решила оправдаться перед Плющенко
Раскрыто, почему Зеленский спешит подписать невыгодный для него план Трампа
Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе
Без света, заводов и складов БПЛА: Киев наказан за удар по мирным россиянам
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России
Скончалась пережившая две мировые войны черепаха Бабуля
Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160
США, лечение зависимости, отказ выступать в РФ: как живет Александр Рыбак
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
Названо количество дронов, перехваченных российской ПВО
Фуршет без хлопот: простой рецепт сытных тарталеток
Политолог оценил перспективы выхода Польши из Евросоюза
Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей
Более 20 подростков насильно удерживали в подпольном рехабе
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Семья и жизнь

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.