Раскрыто, почему Зеленский спешит подписать невыгодный для него план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский торопится с подписанием плана ради того, чтобы задобрить и склонить на свою сторону американского лидера Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он также допустил, что Зеленский в ближайшее время может отправиться в США.

Трамп поставил ему дедлайн до 27 ноября, хоть и появлялась информация о том, что дедлайн может сдвигаться вправо. И я не исключаю того, что Трамп хотел бы до Рождества, до конца года разобраться с подписанием этого соглашения, как минимум с украинской стороны. Но Зеленский сейчас торопится для того, чтобы попытаться не столько даже подстроиться под Трампа, сколько изменить его позицию, изменить пункты этого плана для того, чтобы они в большей степени удовлетворяли украинское лобби. Будем надеяться, что эта стратегия ничем положительным для Киева не закончится, — заявил политолог.

По словам собеседника, переписанный под диктовку украинской стороны план, очевидно, будет неприемлемым для Москвы. Политолог добавил, что остается надеяться на жесткий подход американцев в отношении мирного процесса по Украине и на то, что администрация Трампа будет отстаивать более реалистичный план, в большей степени соответствующий национальным интересам России.

Ранее один из американских чиновников подтвердил, что Киев согласился с условиями потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, предложенного США. Есть только несколько мелких деталей, которые нужно уладить, заключил источник.