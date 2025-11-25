В Минфине рассказали о контроле за долгами российских регионов Силуанов: Минфин следит, чтобы долговая нагрузка российских регионов не росла

Минфин РФ пристально следит за тем, чтобы не росла долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о трансфертах и кредитах, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совфеда. По его словам, правительство также контролирует аккуратное использование регионами коммерческих кредитных ресурсов.

Поэтому мы очень внимательно с субъектами Российской Федерации при заключении соглашений о различных видах трансфертов, кредитов и так далее всегда обращаем внимание на то, чтобы вот эти обязательства долговые не росли, — поделился Силуанов.

Ранее министр отмечал, что российский бюджет на следующие три года является непростым, но сбалансированным. Он подчеркивал, что при планировании доходов и расходов ведомство учитывало потенциальные риски и опиралось на бюджетные правила.

До этого Силуанов сообщал, что Минфин не будет повышать налоговую нагрузку для российских компаний из нефтяного и нефтеперерабатывающего сектора. Он отметил, что эти компании сегодня работают «с напряжением». По словам министра, в настоящее время «каких-либо изменений налогового законодательства в части дополнительных изъятий» делать не нужно.