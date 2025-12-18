Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП с участием Земляникиной

Никулинский районный суд Москвы дал мотоциклисту Сергею Генералову 2,5 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Он признан виновным в смертельном наезде на актрису Елену Земляникину, который случился весной.

[Суд назначил Генералову] наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года десять месяцев, — говорится в сообщении.

Действия мотоциклиста квалифицированы по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ. Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Земляникина скончалась на 67-м году жизни. Она была преподавателем актерских дисциплин в Институте культуры и искусств МГПУ, в частности вела занятия по актерскому мастерству, сценической речи, истории театра.

Ранее департамент транспорта Москвы опубликовал видео аварии, в которой погибла Земляникина. На кадрах видно, как водитель мотоцикла Yamaha сбивает актрису на большой скорости на пешеходном переходе.