Экономист предупредил о сложностях при получении ипотеки Экономист Сафонов: банки могут отказать в ипотеке под списание

Банки могут начать отказывать в выдаче ипотеки семьям, которые потенциально могут оформить списание, рассказал «Москве 24» доктор экономических наук профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Таким образом он прокомментировал предложение депутата Госдумы Нины Останиной о возможности списания ипотечных долгов для семей с четырьмя и более детьми.

Ипотечные долги принадлежат банкам, которые не станут списывать их самостоятельно, — заявил Сафонов.

Он отметил, что при реализации инициативы банки могут начать отказывать даже семьям с двумя детьми из-за возможных рисков в будущем. По его словам, решение такой задачи в итоге коснется федерального бюджета.

Ранее Останина заявила, что семьям, родившим четвертого ребенка, следует полностью списывать весь долг по ипотеке. По ее мнению, также необходимо погашение определенной части ипотечного кредита с рождением каждого ребенка.