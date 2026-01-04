Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 11:02

Названа дата принятия закона о дифференцированной ставке по ипотеке

Аксаков: закон о дифференцированной ипотеке примут в I квартале 2026 года

Анатолий Аксаков Анатолий Аксаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Законопроект о дифференцированной ставке по семейной ипотеке планируется принять в I квартале 2026 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, все участники рынка положительно оценивают инициативу.

Я думаю, что все-таки в первом квартале мы определимся с этим законопроектом и он будет принят, — подчеркнул Аксаков.

Парламентарий выступил за установление льготной ставки в зависимости от числа детей в семье. По его словам, при снижении ключевой ставки размер льготной также следует уменьшать.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил освободить российские семьи от сопутствующих расходов по ипотеке. Он отметил, что текущие затраты на обязательные платежи могут достигать 50 тыс. рублей — это снижает эффект от льготной государственной программы.

Также председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что России стоит перенять советский опыт и предоставить бесплатное жилье многодетным семьям. По его словам, такая мера может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране.

