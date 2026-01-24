Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 11:33

В России предложили помогать ипотечным должникам с жильем

В ОП предложили создать фонд для оплаты аренды жилья ипотечным должникам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России следует создать специальный государственный фонд для оплаты аренды жилья гражданам, не справляющимся с платежами по ипотеке, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По словам общественника, финансировать его должны застройщики, участвующие в ипотечных программах.

С учетом просрочки задолженности по ипотеке предлагаю создать специальный государственный фонд, средства от которого должны направляться на аренду социального жилья для тех, кто не смог выплатить ипотеку, — сказал Гриб.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в России с 1 февраля вступит в силу новый порядок предоставления семейной ипотеки по принципу «одна семья — одна льготная ипотека». По его словам, эта мера призвана пресечь злоупотребления и схемы с оформлением двух отдельных кредитов.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил освободить российские семьи от сопутствующих расходов по ипотеке. Он считает, что текущие затраты на обязательные платежи могут достигать 50 тыс. рублей — это снижает эффект от льготной государственной программы.

должники
ипотеки
фонды
жилье
платежи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 января: где сбои в России
Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы
Мать утопила маленького сына в ванной
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье
Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января
Тело пловца Свечникова привезли в Россию
Россияне охладели к банковским картам
Российская армия совершила стратегический ход против Украины
В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец
Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось
ВС России атаковали склады украинских беспилотников дальнего действия
«Барьер для воздуха»: эксперт назвала причины ухудшения звука в телефоне
Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют
Армия России освободила еще одно село в Харьковской области
«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств
Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света
Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.