В России предложили помогать ипотечным должникам с жильем В ОП предложили создать фонд для оплаты аренды жилья ипотечным должникам

В России следует создать специальный государственный фонд для оплаты аренды жилья гражданам, не справляющимся с платежами по ипотеке, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По словам общественника, финансировать его должны застройщики, участвующие в ипотечных программах.

С учетом просрочки задолженности по ипотеке предлагаю создать специальный государственный фонд, средства от которого должны направляться на аренду социального жилья для тех, кто не смог выплатить ипотеку, — сказал Гриб.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в России с 1 февраля вступит в силу новый порядок предоставления семейной ипотеки по принципу «одна семья — одна льготная ипотека». По его словам, эта мера призвана пресечь злоупотребления и схемы с оформлением двух отдельных кредитов.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил освободить российские семьи от сопутствующих расходов по ипотеке. Он считает, что текущие затраты на обязательные платежи могут достигать 50 тыс. рублей — это снижает эффект от льготной государственной программы.