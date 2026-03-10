Финансист рассказал, нужно ли платить после выхода из СНТ

Часть платежей сохранится после прекращения членства в СНТ, рассказал «МК в Калининграде» доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Крылан. Он отметил, что право на использование инфраструктуры сохраняется, как и обязанность ее содержания.
Эксперт объяснил, что собственник все равно будет нести расходы на содержание дорог, инженерных сетей и другого имущества общего пользования. При неуплате СНТ вправе обратиться в суд для решения ситуации.
Крылан отметил, что долги, накопленные до выхода из СНТ, также сохраняются при прекращении членства. Также, по его словам, если электро- или водоснабжение организовано через СНТ, договор не меняется автоматически.
Ранее сообщалось, что в России готовят изменения в законодательство, которые должны уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, а также упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. Подготовкой поправок в закон занимается Росреестр, проект планируют внести в правительство в марте, а в ноябре — направить на рассмотрение в Госдуму.