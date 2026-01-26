Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 01:53

В МИД РФ рассказали, как ВСУ пытаются сорвать переговоры в ОАЭ

Мирошник: удары ВСУ по России — часть плана Запада по срыву переговоров в ОАЭ

Новые удары ВСУ по российским территориям являются частью плана Запада по срыву переговоров делегаций России, США и Украина в ОАЭ, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул: не факт, что Киев действительно хочет достичь конкретных договоренностей.

Поэтому не факт, что Киев в итоге хочет выйти на конкретные договоренности. Новые удары ВСУ по российским регионам — результат скоординированных действий Украины и Европы, которые пытаются сорвать переговоры в ОАЭ, либо добиться участия в них представителей Европы, — сказал Мирошник.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Трагедия произошла из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка. В селе Головчино водитель получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти.

До этого украинская сторона в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби отвергла требование по выводу ВСУ из Донбасса, на котором настаивала делегация России. По данным источников, в политической части встречи прорыва не произошло. Однако сторонам удалось достичь прогресса в военном блоке.

