«Прямолинейно, он прав»: во Франции поддержали слова Медведева о Зеленском Филиппо согласился с мнением Медведева о нападках Зеленского на Европу

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X поддержал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о нападках президента Украины Владимира Зеленского на Европу. Французский политик подчеркнул, что все действительно так и есть, при этом европейцы обещают Зеленскому «еще 800 миллиардов евро и вступление в ЕС в 2027 году».

Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности! — написал он.

Ранее Зеленский информировал, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Он отметил, что страна хочет конкретных сроков в этом вопросе, чтобы можно было заключить договоренности.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в Капошваре констатировал, что в Евросоюзе уже подписали документ об отправке войск на Украину при возникновении соответствующей необходимости. По словам политика, Европа не собирается воевать за Киев, так как «она уже воюет».