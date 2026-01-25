Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 23:50

«Прямолинейно, он прав»: во Франции поддержали слова Медведева о Зеленском

Филиппо согласился с мнением Медведева о нападках Зеленского на Европу

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X поддержал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о нападках президента Украины Владимира Зеленского на Европу. Французский политик подчеркнул, что все действительно так и есть, при этом европейцы обещают Зеленскому «еще 800 миллиардов евро и вступление в ЕС в 2027 году».

Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности! — написал он.

Ранее Зеленский информировал, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Он отметил, что страна хочет конкретных сроков в этом вопросе, чтобы можно было заключить договоренности.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в Капошваре констатировал, что в Евросоюзе уже подписали документ об отправке войск на Украину при возникновении соответствующей необходимости. По словам политика, Европа не собирается воевать за Киев, так как «она уже воюет».

Украина
Европа
Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев
