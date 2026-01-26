В России предложили увеличить выплаты многодетным матерям Рыбальченко: многодетные матери в РФ должны получать пособие три года декрета

В России матери, родившие третьего ребенка, должны получать пособие по уходу за ним на протяжении всех трех лет отпуска, сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что это станет дополнительным стимулом для многодетных мам.

Считаю, что после рождения третьего ребенка эта мера может быть реализована. <…> Говоря о возможности увеличения оплачиваемого декретного отпуска с 1,5 до 3 лет. Это будет дополнительный стимул для многодетных мам, — сказал Рыбальченко.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что льготы для многодетных матерей и ветеранов труда необходимо уравнять. По его словам, нынешних выплат недостаточно.

До этого юрист Иван Курбаков рассказал, что государство должно выдавать молодым семьям социальное жилье с возможностью выкупа через 10–15 лет. По его словам, такой подход должен стать приоритетом демографической политики РФ.

Кроме того, многодетным россиянам в 2026 году увеличат период выплаты пособия для ухода за больным ребенком, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, предложения по реализации поддержки семей должно быть представлено до 1 июня.