Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 02:38

В России предложили увеличить выплаты многодетным матерям

Рыбальченко: многодетные матери в РФ должны получать пособие три года декрета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России матери, родившие третьего ребенка, должны получать пособие по уходу за ним на протяжении всех трех лет отпуска, сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что это станет дополнительным стимулом для многодетных мам.

Считаю, что после рождения третьего ребенка эта мера может быть реализована. <…> Говоря о возможности увеличения оплачиваемого декретного отпуска с 1,5 до 3 лет. Это будет дополнительный стимул для многодетных мам, — сказал Рыбальченко.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что льготы для многодетных матерей и ветеранов труда необходимо уравнять. По его словам, нынешних выплат недостаточно.

До этого юрист Иван Курбаков рассказал, что государство должно выдавать молодым семьям социальное жилье с возможностью выкупа через 10–15 лет. По его словам, такой подход должен стать приоритетом демографической политики РФ.

Кроме того, многодетным россиянам в 2026 году увеличат период выплаты пособия для ухода за больным ребенком, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, предложения по реализации поддержки семей должно быть представлено до 1 июня.

Сергей Рыбальченко
матери
пособия
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 26 января 2026 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
Очевидцы сообщили, что на Кубани слышны взрывы и стрельба
В России предложили увеличить выплаты многодетным матерям
Пожар начался в храме в Москве
Протестующие в Гагаузии обвинили Кишинев в нападках на права автономии
«Проветривает мозги»: Медведев указал на двойственность ядерного оружия
Россиян предупредили о крупном штрафе за обогреватель
Рябков прокомментировал «супероружие» Трампа
В аэропорту Вашингтона отменили все рейсы
Экономим деньги и нервы: топ устаревших методов ремонта от бизнесмена
Медведев раскрыл, чем могла обернуться атака ВСУ на резиденцию Путина
В МИД РФ рассказали, как ВСУ пытаются сорвать переговоры в ОАЭ
Стало известно, сколько населенных пунктов ВС РФ освободили за неделю
Более 70 человек пострадали в результате удара молнии
Российский аэропорт перестал выпускать самолеты
Фильм Бекмамбетова возглавил американский кинопрокат и обогнал «Аватар 3»
Медведев заявил о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
«Вечные» рекорды, дружба с Овечкиным, пятеро детей: как живет Уэйн Гретцки
Дмитриев и президент ОАЭ обговорили двустороннее сотрудничество
В ОП назвали своевременным ограничение доступа к WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.