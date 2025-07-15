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15 июля 2025 в 16:38

Уж замуж невтерпеж? Зачем в России хотят сократить школу до 10 лет

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Общественной палате предложили сократить обучение в школе до 8 и 10 лет. Зачем это нужно, чего хотят от молодежи, что говорят учителя?

Кто предложил сократить обучение в школах России, зачем это нужно

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил за возврат к системе 8- и 10-летнего обучения в школе. Кроме того, он предложил сократить сроки обучения в вузах.

По словам Рыбальченко, это не скажется на знаниях школьников. Он привел в пример проект «Эффективная начальная школа», где дети осваивают начальную программу за три года вместо обычных четырех.

«Мы проводили исследование, в результате которого выяснили, что уровень знаний школьников, окончивших 10 классов и 11 классов, не отличается», — объявил Рыбальченко.

Главная цель: снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. По данным СМИ, средний возраст невест и женихов за последние пять лет в РФ увеличился с 30,7 до 33,2 года. Рыбальченко объясняет это тем, что учащиеся поздно вступают во «взрослую жизнь».

«Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года — в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста, в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет — в школе и 5 — на специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — утверждает Рыбальченко.

Сергей Рыбальченко с 2013 года возглавляет АНО «Институт научно-общественной экспертизы». Он автор доклада «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения Российской Федерации».

Сергей Рыбальченко Сергей Рыбальченко Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости

Какие еще предложения выдвинул Рыбальченко

Член ОП РФ подчеркнул, что реальное влияние этих мер можно будет оценить только через 10 лет. По словам Рыбальченко, за это время должен быть закреплен долговременный и системный эффект — чтобы молодежь чувствовала себя уверенно и знала, что получит поддержку при создании семьи.

«Стоило бы ввести семейное налогообложение, когда снижается налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении первого и последующих детей», — предложил Рыбальченко.

Кроме того, он отметил важность развития в России мер для получения жилья молодыми семьями и возможности перехода молодым родителям на бесплатное вечернее или заочное обучение.

Как менялась программа школьного обучения в Советском Союзе и России

10-летнее школьное образование («десятилетка») в Советском Союзе была закреплена в 1934 году декретом Совнаркома и ЦК ВКП (б). При этом обязательным было только 7-летнее образование, которое считалось неполным средним; обязательное 8-летнее образование появилось только в 1958 году. Тогда же впервые появилось 11-летнее полное среднее образование, но через пять лет 11-й класс был ликвидирован как неудавшийся эксперимент.

Новая реформа школьного образования была проведена в 1969 году, когда начальную школу сократили до трех лет (1–3 классы), а среднюю увеличили до 3 лет (8–10 классы).

Набор в 11-е классы в СССР начался только в 1986 году; в следующем году 11-летняя программа стала обязательной. В 1989 году оказалось, что параллельно существуют две программы — 10-летняя (без 4-го класса) и 11-летняя.

Школьный урок, Москва, 1980-е годы Школьный урок, Москва, 1980-е годы Фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Что говорят учителя о возврате к 10-летнему обучению

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре c NEWS.ru выступил категорически против предложения Рыбальченко.

«Я вам хочу сказать, что все цивилизованные страны учат 12 лет, и это абсолютно правильно. Старшая школа вообще выделена в отдельную градацию», — подчеркнул педагог.

Он отметил, что в России предпринимались попытки учить 12 лет, как на Западе, но в итоге от них отказались «в силу политических причин». Сейчас 11-летняя система образования справляется вполне успешно.

«Здесь серьезные предметы: математика, литература и так далее. Они требуют очень постепенного, вдумчивого и глубокого отношения. Поэтому я ни в коем случае не стал бы сокращать сроки обучения. Поэтому округлять или выкидывать какие-то вещи и делать формальное обучение — это путь… Может, он и удешевляет, но на образовании нельзя экономить. Нельзя экономить на будущем. Если мы хотим быть успешными в области науки и техники, в области искусства — нельзя этого делать. Поэтому я думаю, что это предложение не встретит поддержки у профессионалов», — объявил Ямбург.

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