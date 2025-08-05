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05 августа 2025 в 12:51

«Фигурное катание скорбит»: Бестемьянова о гибели комментатора Гришина

Фигуристка Бестемьянова назвала гибель Гришина большой потерей для всех

Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Гибель комментатора Александра Гришина является большой потерей для всех, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она выразила глубокие соболезнования семье журналиста и назвала его профессионалом своего дела, который прекрасно вел репортажи.

Наши соболезнования его семье — это большая потеря для всех нас. Фигурное катание, конечно, скорбит. Он был высоким профессионалом, прекрасно вел свои репортажи и досконально разбирался в том, чем занимался. И еще раз повторю — это огромная потеря, — высказалась Бестемьянова.

Ранее жена Гришина Анастасия сообщила, что он ушел из жизни в возрасте 47 лет. По словам супруги, он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь. С 2004 по 2015 год Гришин работал на телеканале «Спорт» (позднее «Россия-2»), а с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.

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