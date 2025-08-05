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05 августа 2025 в 11:50

Умер комментатор фигурного катания Гришин

Умер комментатор фигурного катания Александр Гришин

Александр Гришин Александр Гришин Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Комментатор фигурного катания Александр Гришин умер на 48-м году жизни, сообщила ТАСС супруга тележурналиста Анастасия. По ее словам, муж погиб в результате несчастного случая.

Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, — сказала Анастасия Гришина.

Журналист начал свою телевизионную карьеру в 2002 году на канале «7ТВ». С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее «Россия 2»), а с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Он работал на матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, мировых и европейских первенств по фигурному катанию.

С 2018 года Гришин работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию. Он работал на крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры. Гришин провел несколько репортажей в тандеме с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

Ранее сообщалось, что причиной смерти американского рестлера Халка Хогана стал острый инфаркт миокарда. Власти Флориды подтвердили, что не нашли признаков насильственной смерти.

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российские спортсмены
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