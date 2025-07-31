Названа причина смерти Халка Хогана

Причиной смерти американского рестлера Халка Хогана стал острый инфаркт миокарда, сообщает Page Six со ссылкой на данные центра судмедэкспертизы округа Пинеллас во Флориде. Власти штата подтвердили, что не нашли признаков насильственной смерти.

Page Six может сообщить эксклюзивную информацию о том, что легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ, — говорится в материале.

По данным Page Six, спортсмен страдал мерцательной аритмией и хроническим лимфоцитарным лейкозом. При этом информации о заболевании крови в Сети не публиковалось. Также в публикации говорится, что в центр судмедэкспертизы поступил запрос на кремацию тела.

Ранее в возрасте 76 лет скончался британский музыкант и основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн. Как сообщила его семья, артист ушел из жизни «в окружении любви». Известно, что у Осборна была болезнь Паркинсона. Кроме того, он страдал другими серьезными недугами, вызванными осложнениями после падения в 2019 году.