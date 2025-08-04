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04 августа 2025 в 06:31

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадите этот многолетник в августе семенами сразу в грунт и забудьте о нем. Цветок взойдет без вашей помощи! Он неприхотлив, растет на солнце и в тени, а его ажурные листья и цветы-колокольчики украшают сад летом.

Один из лучших многолетников для августовского посева — аквилегия (водосбор), которая при посадке в конце лета успевает укорениться до зимы и зацветает на следующий год. Ее семена высевают в рыхлую влажную почву, заглубляя на 0,5–1 см, а природная стратификация зимой обеспечивает дружные весенние всходы.

Для успешного прорастания важно сохранять грунт влажным до осени, а молодые розетки на зиму укрыть лапником. Этот многолетник живет до пяти лет, самосеется.

Ранее был назван многолетник, который цветет 100 дней даже в чистой глине и без солнца. Настоящая мечта для садоводов.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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