Цветет 100 дней даже в чистой глине и без солнца: многолетник — мечта

Цветет 100 дней даже в чистой глине и без солнца: многолетник — мечта

Этот многолетник цветет 100 дней даже в чистой глине и без солнца. Его ажурные метельчатые соцветия белого, розового, красного и сиреневого оттенков украсят сад до осени.

Астильба — идеальный многолетник для тенистых уголков сада, сочетающий неприхотливость с эффектным цветением. Она исключительно зимостойка (выдерживает до -35 °C), не требует укрытия и растет на одном месте до 10 лет. Ее мощная корневая система подавляет сорняки, а резные листья сохраняют декоративность весь сезон.

Растение устойчиво к болезням и вредителям, а его медовый аромат привлекает бабочек и пчел. Астильба сочетается с хостами, папоротниками и хвойными, создавая живописные композиции без особого ухода — достаточно полива в жару и подкормки 1-2 раза за сезон. Настоящий многолетник — мечта.

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