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17 июля 2025 в 14:15

Петунии чахнут и умирают? Этот трюк вернет их к жизни за неделю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ваши петунии умирают и чахнут, а вы мечтаете о пышных цветущих шарах?! Этот трюк вернет цветы к жизни за неделю!

Для начала проведите радикальную обрезку — смело укоротите все побеги на 2/3, оставив лишь несколько листьев у основания. После обрезки обильно полейте растения раствором калиевой селитры (1 ст. л. на 10 л воды) — это стимулирует рост новых побегов. Через 3 дня подкормите комплексным удобрением с повышенным содержанием фосфора (например, 10 — 30 — 10) для активного ветвления.

Раз в неделю опрыскивайте эпином или цирконом (по инструкции) — эти стимуляторы снимут стресс и ускорят восстановление. Для формирования идеальной шарообразной формы регулярно прищипывайте кончики новых побегов после появления 3–4 листьев. Замените верхний слой грунта (3–5 см) на свежий питательный субстрат с вермикулитом — это даст растениям дополнительные силы.

Уже через неделю цветы восстановятся и начнут расти с новой силой, превращаясь в плотные цветущие шары с десятками новых бутонов. Главное — не жалейте первоначально обрезать даже цветущие побеги.

Ранее стало известно, как заставить розы цвести дважды за лето даже в Подмосковье.

петунии
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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