Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 06:32

Как заставить розы цвести дважды за лето даже в Подмосковье: это работает!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не знаете, как заставить розы пышно цвести дважды за сезон, даже в Подмосковье? Рассказываем простой прием — это работает на 100%!

После первой волны цветения сразу обрежьте увядшие соцветия — укоротите стебель на 1/3, делая срез над первой сильной почкой, направленной наружу куста, чтобы стимулировать рост новых побегов. Через 2 дня подкормите кусты калийно-фосфорным удобрением (1 ст. л. суперфосфата + 1 ч. л. сульфата калия на 10 л воды) — это активизирует закладку бутонов.

Поливайте каждые 3 дня по 10 л под куст, мульчируя почву компостом для сохранения влаги: в засуху розы приостанавливают развитие. Опрыскайте листву раствором борной кислоты (2 г на 10 л) для усиления бутонизации.

Уже через 4–5 недель розы дадут вторую волну цветения, которая продлится до сентября! Для максимального результата защищайте кусты от болезней и не допускайте пересыхания грунта — тогда даже в условиях средней полосы ваш сад переживет «вторую весну».

Ранее стало известно, как спасти петунии в холодное и дождливое лето.

розы
цветы
дачи
советы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.