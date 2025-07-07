Как заставить розы цвести дважды за лето даже в Подмосковье: это работает!

Как заставить розы цвести дважды за лето даже в Подмосковье: это работает!

Не знаете, как заставить розы пышно цвести дважды за сезон, даже в Подмосковье? Рассказываем простой прием — это работает на 100%!

После первой волны цветения сразу обрежьте увядшие соцветия — укоротите стебель на 1/3, делая срез над первой сильной почкой, направленной наружу куста, чтобы стимулировать рост новых побегов. Через 2 дня подкормите кусты калийно-фосфорным удобрением (1 ст. л. суперфосфата + 1 ч. л. сульфата калия на 10 л воды) — это активизирует закладку бутонов.

Поливайте каждые 3 дня по 10 л под куст, мульчируя почву компостом для сохранения влаги: в засуху розы приостанавливают развитие. Опрыскайте листву раствором борной кислоты (2 г на 10 л) для усиления бутонизации.

Уже через 4–5 недель розы дадут вторую волну цветения, которая продлится до сентября! Для максимального результата защищайте кусты от болезней и не допускайте пересыхания грунта — тогда даже в условиях средней полосы ваш сад переживет «вторую весну».

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