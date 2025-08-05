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05 августа 2025 в 13:04

Защита Гуцул разгромила суд за резонансный приговор

Адвокат Байрам: приговор Гуцул является позором для молдавской юстиции

Евгения Гуцул с ребенком и супругом Артемом у здания суда в Кишиневе Евгения Гуцул с ребенком и супругом Артемом у здания суда в Кишиневе Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Вынесенный приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул не имеет юридической силы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Наталью Байрам. Правозащитница назвала подобное решение позором для правосудия Молдовы.

Как можно комментировать это абсолютно нелегитимное решение и этот процесс? Я не могу комментировать, но международные организации, я думаю, вынесут настоящий вердикт по этому делу. Это позор для Молдовы! И для молдавской юстиции, — сказала адвокат.

Ранее из здания районного суда Кишинева под конвоем вывели главу Гагаузской автономии после оглашения приговора. Политика под усиленной охраной поместили в специализированный транспорт для осужденных. Возле судебного здания остаются собравшиеся сторонники политика, громко скандирующие «Позор!». Прилегающая территория продолжает находиться под плотным оцеплением.

До этого суд в Молдавии вынес решение о семилетнем сроке заключения в колонии общего режима для Евгении Гуцул. Основанием для приговора послужило обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года. Параллельно шестилетний тюремный срок получила экс-секретарь оппозиционной партии «Шор» Светлана Попан, признанная виновной в противозаконном финансировании партийной деятельности.

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