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05 августа 2025 в 12:19

Суд вынес приговор Евгении Гуцул

Евгения Гуцул получила семь лет колонии

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Суд в Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам колонии общего режима, заявила ТАСС адвокат политика Наталья Байрам. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Приговорили к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением решения прямо из зала суда. То есть прямо из зала суда ее доставят в тюрьму, — сказала она.

Кроме того, бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан приговорили к шести годам заключения. Ее признали виновной в незаконном финансировании партии.

Ранее советник главы автономии Михаил Влах сообщил, что молдавская полиция блокирует транспортное движение в столице Гагаузии. По его словам, полиция действует по указке президента Молдавии Майи Санду и правящей «Партии действия и солидарности».

До этого газета Affaritaliani написала, что президент Молдавии в ситуации с выборами действует как «типичный молодой диктатор», что недостойно политика Евросоюза. Журналисты отметили, что она устроила гонения на главу автономного региона Гагаузия.

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