Полиция блокирует въезд в столицу Гагаузии Советник главы Гагаузии Влах сообщил о блокировке движения полицией в Комрате

Молдавская полиция блокирует транспортное движение в столице Гагаузии Комрате, сообщил советник главы молдавской автономии Михаил Влах в Telegram. По его словам, правоохранители активизировались перед митингом в поддержку руководителя автономии Евгении Гуцул.

Люди опять идут на сход граждан в Комрате пешком. По периметру города полицейские не пускают простых людей, чтобы они высказались в поддержку башкана (главы автономии. — NEWS.ru), — заявил Влах.

По словам общественного деятеля, полиция действует якобы по указке президента Молдавии Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности. Он также отметил, что, несмотря на преграды, сторонники Гуцул все равно примут участие в митинге.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Санду и ее западные спонсоры продолжают расшатывать ситуацию внутри Молдавии процессом над Гуцул. По ее мнению, Запад уже давно попирает демократические нормы.

Также сообщалось о согласии Евгении Гуцул возглавить список оппозиционного блока «Победа» на выборах в парламент Молдавии. Она заявила, что рада такому доверию со стороны своей команды и постарается оправдать ее ожидания.