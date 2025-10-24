Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 05:00

Санду ставит памятники румынским пособникам Гитлера: чего она добивается

Майя Санду Майя Санду Фото: RONALD WITTEK/Global Look Press

Власти Молдавии торжественно открыли в селе Заим кладбище румынских пособников нацистов, сообщил глава национального комитета «Победа» Алексей Петрович. При этом всего парой дней ранее памятник коллаборационистам был установлен и в населенном пункте Гиличены. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: попытки героизировать военных преступников стали общей тенденцией в странах Европы. Может ли Россия ее переломить — в материале NEWS.ru.

Что известно о кладбище пособников нацистов в Заиме

Петрович сообщил об открытии кладбища румынских пособников гитлеровских войск в селе Заим Каушанского района 22 октября. По его словам, церемонию организовала ассоциация Monumentum, которая привлекла к мероприятию несовершеннолетних.

«Насильно всученный перед началом церемонии румынский флаг дети перевернули вверх ногами. По законам геральдики это может рассматриваться и как символ бедствия, и как форма протеста. Идеологическое издевательство над детьми — это ли не бедствие?» — написал Петрович в Telegram-канале.

Свою публикацию он дополнил протоколом допроса одного из румынских жандармов, причастных к преступлениям в Каушанском районе летом 1941 года. В этом документе содержатся доказательства издевательств над евреями-инвалидами и их массовых расстрелов.

«В течение трех дней по приказу шефа поста была вырыта яма четырех метров длиной и двух метров шириной. Все это время голых евреев-инвалидов гоняли палками по селу до истощения и потери сознания… Кушать им абсолютно ничего не давали более трех суток, после им выдали по 15 граммов хлеба и по кружке сырой воды… В пятницу четыре жандарма, вооруженных винтовками, и 10 румынских солдат, вооруженных автоматами, расстреляли около 120 человек», — говорится в тексте.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как в Молдавии героизируют нацистов

Открытие кладбища в Заиме не единственный акт героизации нацизма со стороны Молдавии. Летом 2025 года в селе Душманы поставили памятник служащим войск румынского диктатора Йона Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941-го.

«Работы осуществила ассоциация Monumentum при поддержке местных и районных властей. Современные неонацисты и фальсификаторы с каждым разом идут все дальше и дальше», — заявлял Петрович.

Памятник представляет собой распятие в виде креста. На нем указано, что он установлен «румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма». Петрович обратил внимание, что монумент открыт под флагом Евросоюза. Хотя сами европейцы, по его словам, пока стесняются героизировать нацизм открыто.

21 октября в селе Гиличены открыли другой монумент в память о румынских жандармах, которые были главной репрессивной силой румыно-фашистской оккупации. Специально для этой церемонии Министерство обороны Молдавии даже выделило почетный караул и военный оркестр.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru отметил, что почитание гитлеровцев и их приспешников в современной Европе — общая тенденция. Она наблюдается не только в Румынии, но и в странах Прибалтики, на Украине, в Польше — в тех странах, что в свое время сотрудничали с нацистской Германией.

«Наверняка это происходит с подачи Запада. Есть программы поддержки, восстановления так называемой исторической справедливости, которые финансируют историков и молодежные движения. Это разнообразные подрывные фонды вроде организаций Джорджа Сороса, того же закрытого USAID или „Британского совета“, признанного нежелательным в России. Это хорошо финансируемая антироссийская кампания, цель которой — разорвать историческую пуповину, соединявшую РФ с бывшими партнерами в Европе», — подчеркнул эксперт.

Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Чем Россия ответит на героизацию нацизма в Европе

В конце 2024 года на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН была принята подготовленная Россией резолюция о запрете героизации нацизма. В ней РФ призвала пресечь «любые торжественные празднования» нацистского режима и его союзников, а также не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны. Молдавия оказалась в числе стран, проголосовавших против документа.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru отметил, что молдавский президент Майя Санду — фактически проводник поглощения Молдавии Румынией. Поэтому Кишинев старается обелить все, что связано с румынами, Антонеску и приспешниками Гитлера.

«Поэтому и открываются кладбища и памятники коллаборационистам. Как Владимир Зеленский является проводником бандеровского украинского национализма, так и Санду представляет собой ярую сторонницу Антонеску. Все, что сегодня происходит, — это уничтожение молдавской культуры, молдавского языка. И Санду будет делать все, чтобы стереть у граждан память о предках, которые воевали в составе Советской армии в Великой Отечественной войне», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Козюлина, Россия может попытаться переломить эту тенденцию только собственным информационным воздействием — то есть распространением исторической правды через имеющиеся у нее инструменты.

«И СМИ, и просто какие-то сетевые ресурсы нужно использовать. Финансировать историков, которые формируют школы исследований, закладывают научный нарратив, — это очень важно. Ведь когда он заложен, переломить его очень трудно. И делать это должны мы или кто-то с нашей подачи», — подчеркнул аналитик.







Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

