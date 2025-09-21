Российский посол в Молдавии Олег Озеров на траурном мероприятии в Дубоссарах, посвященном памяти жертв холокоста, резко раскритиковал новые молдавские учебники истории, передает телеканал «Первый Приднестровский». Дипломат назвал их публикацию преступлением, оправдывающим фашизм.

Посол подчеркнул, что общество должно единым фронтом выступить против ревизии истории и героизации нацистских преступников. Он связал появление таких учебников с актами вандализма, вроде свастик на мемориалах.

Мы уже видели: на мемориале воинам-афганцам появились свастики. Неужели мы простим такие преступления? Потому что издание подобных учебников — это преступление, — заявил Озеров.

Ранее молдавская общественность и еврейская община уже требовали изъять спорные пособия из-за искажения фактов о румынской оккупации и политике геноцида режима Иона Антонеску (1940–1944 гг.). Однако министр образования республики Дан Перчун заявлял, что учебники отражают «объективный подход».

До этого глава российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что отсутствие Дня Победы в ВОВ в молдавских школьных дневниках — это предательство памяти тех, кто рисковал жизнью ради свободы и мира. Так он прокомментировал новость о том, что Министерство образования республики направило в школы дневники, где указано, что 9 мая отмечается только День Европы.