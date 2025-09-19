В России назвали предательством отсутствие Дня Победы в школах Молдавии Гендиректор «Знания» Древаль: в Молдавии пытаются вытеснить память о 9 Мая

Отсутствие Дня Победы в ВОВ в молдавских школьных дневниках — это предательство памяти тех, кто рисковал жизнью ради свободы и мира, заявил в разговоре с РИА Новости глава российского общества «Знание» Максим Древаль. Так он прокомментировал новость о том, что Министерство образования республики направило в школы дневники, где указано, что 9 мая отмечается только День Европы.

Сегодня, когда власть в Молдавии пытается вытеснить память о 9 Мая, заменить ее пресловутым Днем Европы, это выглядит как предательство памяти тех молдаван-героев, кто рисковал жизнью ради нашего общего Отечества, свободы и мира, — отметил он.

Древаль отметил, что подобные действия лишают молодежь и детей Молдавии истории, сопричастности и гордости за предыдущие поколения. По его словам, историческая память является не формальностью, а фундаментом общества, от прочности которого зависит будущее страны.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что русофобские заявления президента Молдавии Майи Санду перед выборами отражают курс на уничтожение демократии, свободы и прав человека. По ее словам, в парадигме молдавских властей эти понятия имеют «ультралиберальный оттенок», когда свободными считаются только те, кто придерживается официальной линии.