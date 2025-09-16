Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:28

Захарова объяснила, как Санду уничтожает демократию в Молдавии

Захарова: курс Санду ведет к уничтожению демократии в Молдавии

Майя Санду Майя Санду Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Русофобские заявления президента Молдавии Майи Санду перед выборами отражают курс на уничтожение демократии, свободы и прав человека, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС. Так дипломат прокомментировала недавние обвинения политика в адрес России о якобы вмешательстве в выборы через священников РПЦ и интернет-боты.

Я думаю, что к этому надо относиться как к уничтожению режимом Санду любых проявлений демократии, я бы брала даже шире — просто элементарного понимания свободы и прав человека. Вот и все, — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в парадигме властей Молдавии понятия демократии и свободы имеют «ультралиберальный оттенок», когда свободными считаются только те, кто придерживается официальной линии. Она также провела параллели с антиутопиями писателей-фантастов: западный либерализм XX–XXI веков склонен к формированию жесточайших диктатур, превосходящих традиционные монархические системы.

Ранее Захарова назвала позором назначение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы и создания ООН. Она напомнила, что Бербок ранее гордилась «подвигами» деда, служившего Третьему рейху.

Мария Захарова
Майя Санду
МИД РФ
Молдавия
