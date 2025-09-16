«Позор и дьявольская усмешка»: Захарова раскритиковала председателя ГА ООН

Нахождение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы и всемирной организации — это позор, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС. Она также напомнила, что немецкий политик говорила, как гордится «подвигами» своего деда, который на самом деле служил Третьему рейху.

То, что этот человек, прости господи, оказался на таком посту в год юбилея победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в год юбилея создания по итогам Второй мировой войны Организации Объединенных Наций, — это позор, это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка, — отметила Захарова.

Она также выразила мнение, что Бербок не понимает сути выданного ей мандата, воспринимая Генассамблею ООН в качестве «очередного микрофона». Захарова посоветовала ей почитать устав организации.

