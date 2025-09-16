Празднование Дня города в Москве
«Позор и дьявольская усмешка»: Захарова раскритиковала председателя ГА ООН

Захарова назвала позором нахождение Бербок на посту председателя ГА ООН

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Нахождение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы и всемирной организации — это позор, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС. Она также напомнила, что немецкий политик говорила, как гордится «подвигами» своего деда, который на самом деле служил Третьему рейху.

То, что этот человек, прости господи, оказался на таком посту в год юбилея победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в год юбилея создания по итогам Второй мировой войны Организации Объединенных Наций, — это позор, это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка, — отметила Захарова.

Она также выразила мнение, что Бербок не понимает сути выданного ей мандата, воспринимая Генассамблею ООН в качестве «очередного микрофона». Захарова посоветовала ей почитать устав организации.

Ранее Захарова резко осудила объявление главы ЦИК Эллы Памфиловой в розыск на Украине. Дипломат связала это с тем, что в Киеве хотят таким образом узнать, что такое выборы, так как они давно не проводятся в стране.

