16 сентября 2025 в 11:58

Захарова резко отреагировала на объявление Памфиловой в розыск на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова резко осудила объявление главы ЦИК Эллы Памфиловой в розыск на Украине. В своем Telegram-канале дипломат задалась вопросом, хочет ли Киев таким образом узнать, что такое выборы, так как они давно не проводятся в республике.

Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся, — написала Захарова.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову. Согласно карточке в базе данных, глава Центризбиркома числится в розыске с ноября 2024 года. Ей вменяется якобы посягательство на территориальную целостность Украины. Памфилова также с марта 2018 года внесена в базу данных скандально известного сайта «Миротворец».

До этого сообщалось, что российская исполнительница Татьяна Куртукова была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Основанием для включения в список стала, как заявляется на портале, ее поддержка действий российских вооруженных сил. Певица, известная по композиции «Матушка», была добавлена в реестр 11 сентября.

