Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, сообщает РИА Новости. Согласно карточке в базе данных, глава ЦИК числится в розыске с ноября 2024 года.

Ей вменяется якобы посягательство на территориальную целостность Украины. Памфилова также с марта 2018 года внесена в базу данных скандально известного сайта «Миротворец».

Ранее служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского. Об этом свидетельствуют официальные базы данных украинских правоохранительных органов. Журналист находится в розыске с февраля 2025 года. Основанием для розыска стали обвинения в якобы «посягательстве на территориальную целостность Украины».

До этого российская исполнительница Татьяна Куртукова была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Как заявляется на портале, основанием для включения в список стала ее поддержка действий ВС России. Певица, известная по композиции «Матушка», была добавлена в реестр 11 сентября.