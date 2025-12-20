В Киеве раскрыли, во сколько обойдутся Украине выборы

Проведение на Украине президентских, парламентских и местных выборов обойдется бюджету не менее чем в 20 млрд гривен, заявил заместитель главы ЦИК страны Сергей Дубовик. Эта сумма, составляющая около $472 млн (38 млрд рублей), превышает прошлогодний прогноз Минфина из-за роста инфляции, передает «РБК-Украина».

С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 млрд гривен, — говорится в заявлении.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что избирательные права украинцев, проживающих в России и иных странах, должны быть гарантированы для обеспечения легитимного голосования. Он подчеркнул, что в выборах обязаны принимать участие все граждане без каких-либо ограничений.

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы, если право голоса получат граждане, проживающие в РФ. По его мнению, киевские власти не позволят провести подлинное и свободное волеизъявление населения.